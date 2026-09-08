Muere Ismael Laguna, leyenda del boxeo panameño y dos veces campeón mundial

Muere el boxeador panameño Ismael Laguna.

Por Ana Canto Este martes se conoció el fallecimiento del dos veces campeón mundial de boxeo panameño Ismael Laguna. El exboxeador conquistó el título mundial del peso ligero en 1965 tras vencer al puertorriqueño Carlos Ortiz, y en 1970 repitió la hazaña al derrotar al estadounidense Mando Ramos.

Conocido como el "Tigre de Colón", Laguna se convirtió en una de las máximas glorias deportivas de Panamá e inspiró a generaciones de pugilistas en el país.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, lamentó el fallecimiento del excampeón mundial. "Todos los panameños lamentamos la partida de la gran gloria del boxeo ISMAEL LAGUNA, el Tigre Colonense. Su legado y méritos fueron invaluables y símbolo, como otros, del boxeo patrio. QEPD". Este martes se conoció el fallecimiento del dos veces campeón mundial de boxeo panameño, Ismael Laguna.



Laguna ganó el campeonato mundial ligero en 1965, tras derrotar al puertorriqueño Carlos Ortiz, y en 1970 venció a Mando Ramos.



Conocido como el “Tigre de Colón”, se… pic.twitter.com/fcfto6c5Zf — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2026