Argentina vs. Panamá en el ring: ¿dónde ver la pelea de Maxi Bonilla vs. Brian Arguello?

El boxeador panameño Maxi “El Martillo” Bonilla volverá al ring este sábado 5 de septiembre para enfrentar al argentino Brian Arguello , en una pelea que se disputará en Buenos Aires. El combate pondrá nuevamente frente a frente a representantes de Panamá y Argentina , esta vez dentro del cuadrilátero.

Uno de los principales atractivos del enfrentamiento está en el poder de pegada del panameño.

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BONILLA VS. ARGUELLO



El panameño Maxi “El Martillo” Bonilla enfrenta a Brian Arguello este sábado 5 de septiembre en Buenos Aires.



Bonilla ha ganado todas por KO; Arguello nunca ha sido noqueado.



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Bonilla ha conseguido todas sus victorias por la vía del nocaut, por lo que buscará mantener su racha ante un rival que presenta un desafío particular. Y es que Brian Arguello nunca ha sido noqueado durante su carrera.

El duelo, por tanto, enfrenta a un panameño acostumbrado a definir sus combates por la vía rápida contra un argentino que ha demostrado resistencia ante sus anteriores rivales.

¿Dónde ver la pelea de Bonilla vs. Arguello?

Los aficionados panameños podrán seguir el combate entre Maxi “El Martillo” Bonilla y Brian Arguello este sábado 5 de septiembre.

Canal: RPC

RPC Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Lugar: Buenos Aires, Argentina

La pelea representa una nueva oportunidad para que el boxeo panameño tenga presencia internacional y para que Bonilla busque ampliar su historial de victorias por nocaut.