Canal de Panamá reduce a 34 los tránsitos diarios por escasez de lluvias

Buque de carga navegando por las esclusas de Agua Clara en el Canal de Panamá en Colón.

El Canal de Panamá restringe desde este jueves a 34, de una media de 36, los tránsitos diarios de buques, una medida que busca ahorrar el agua dulce que le proveen dos lagos que ya sufren por la falta de lluvias asociadas al Fenómeno de El Niño.

En la mañana de este jueves había 99 naves en fila para cruzar el paso navegable que une el Atlántico y el Pacífico: 94 con reserva, de ellas 26 neopanamax o las de gran calado y que pasan por la ampliación operativa desde junio de 2016, y cinco sin reserva, tres de ellas neopanamax.

Esta restricción del tránsito, la primera desde la crisis hídrica de 2023 que llegó a limitarlo a 22 diarios a finales de ese año también por El Niño, se suma a la reducción del calado - la parte sumergida del barco - ya en vigor en la ampliación mediante un cronograma que arrancó el pasado 3 de julio.

La administración del Canal prevé que la situación hídrica pueda empeorar ante la ocurrencia de un fenómeno El Niño fuerte y con probabilidades de extenderse entre enero y abril.

Por ello redujo desde este jueves a nueve, de una media de 10, los cupos diarios en las esclusas neopanamax, y a 25, frente los 26 habituales, en las centenarias o panamax, para un total de 34 tránsitos diarios. Desde el próximo 15 de septiembre serán 32 tránsitos diarios, pues se reducirán a 23 los cupos en las panamax.

La víspera entró en vigor un calado de 48 pies -la segunda reducción de cinco anunciadas- y será de 47.5 pies a partir del 1 de octubre. La previsión es que para el verano se encuentre en 44 pies de un máximo operativo de 50 pies, como ha dicho la administradora designada del Canal, Ilya Espino de Marotta.

El Canal de Panamá restringe desde este jueves a 34, de una media de 36, los tránsitos diarios de buques, una medida que busca ahorrar el agua dulce que le proveen dos lagos que ya sufren por la falta de lluvias asociadas al Fenómeno de El Niño.



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FUENTE: EFE