Panamá vs. India cambia de fecha: el amistoso se jugará el 25 de septiembre

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó que el partido amistoso entre las selecciones de Panamá e India se disputará el viernes 25 de septiembre, tras una reprogramación de la fecha fijada inicialmente para el sábado 26.

El compromiso corresponde a la ventana internacional de la FIFA fijada para los meses de septiembre y octubre.

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El duelo ante el conjunto asiático marcará el inicio de una gira de tres partidos internacionales para la Selección Nacional de Panamá, luego de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se jugará en condición de visitante en territorio indio, en una sede pendiente de confirmación por la federación anfitriona. Este será el primer enfrentamiento en la historia entre las selecciones absolutas de ambos países.

Calendario y formato de la gira internacional:

Viernes 25 de septiembre: Partido amistoso Panamá vs. India (sede por definir en India).

Jueves 1 de octubre: Semifinal ante Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama, en Kanagawa (Japón). En la otra llave se medirán Japón y Ecuador.

Lunes 5 de octubre: Definición del torneo en el Estadio Nacional de Tokio (Japón). Los ganadores disputarán el título y los perdedores jugarán por el tercer lugar.

Con estos tres compromisos internacionales, el cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen dará continuidad al proceso de evaluación del grupo con miras a los próximos desafíos del equipo nacional.