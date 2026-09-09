Tarjeta de cobro del Metro: ¿cuándo se descuenta el pasaje y cómo se valida el saldo?

Los usuarios del Metro cuentan con un nuevo sistema de tarjeta de cobro que modifica el momento en que se realiza el descuento del pasaje. Las tarifas se mantienen sin cambios, pero ahora el cobro se efectúa al finalizar el recorrido.

La información fue divulgada por SONDA, proveedor del sistema de recaudo, con el objetivo de orientar a los usuarios sobre el funcionamiento de este mecanismo.

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¿Cómo funciona el nuevo sistema de tarjeta de cobro del Metro?

El proceso comienza cuando el usuario ingresa al sistema. En ese momento se valida el saldo disponible para realizar el recorrido. Sin embargo, el pasaje no se descuenta inmediatamente al entrar.

¿Tienes dudas sobre cómo funciona el nuevo sistema de cobro en el Metro?



Conoce cómo se valida el saldo y cómo se realiza el cobro al finalizar tu recorrido.



Puntos clave para nuestros usuarios:

• Las tarifas del pasaje se mantienen sin cambios.

• Al ingresar, se valida… pic.twitter.com/y9WqhVsjLv — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) September 9, 2026

El cobro se realiza al finalizar el recorrido, de acuerdo con el funcionamiento del nuevo sistema. Por ello, los usuarios deben contar con saldo disponible al momento de ingresar para que este pueda ser validado.

¿Cambió la tarifa del Metro?

No. Las tarifas del pasaje se mantienen sin cambios.

La modificación corresponde al mecanismo utilizado para validar el saldo y efectuar el cobro, no al precio del pasaje.

¿Dónde puedo consultar mi saldo?

Los usuarios pueden consultar el saldo disponible y el historial de viajes a través de la App A2-20.

También pueden realizar la consulta mediante el sitio web tarjetametrobus.com.

Esto permite conocer el saldo disponible y revisar los viajes registrados en la tarjeta.

¿Qué hacer si tengo dudas o necesito asistencia?

Los usuarios que necesiten orientación sobre el nuevo sistema pueden solicitar asistencia a través de diferentes canales.

Entre las opciones disponibles están:

WhatsApp: +507 6673-2467.

+507 6673-2467. Centros de Atención Especializada (CAE).

Personal de atención en las estaciones.

SONDA, proveedor del sistema de recaudo, indicó que estos canales están disponibles para orientar a los usuarios sobre el funcionamiento del nuevo mecanismo.

Con este sistema, los usuarios deben recordar tres pasos principales: al ingresar se valida el saldo, el recorrido se realiza y el cobro se efectúa al finalizar el viaje.

La recomendación es mantener saldo disponible y consultar periódicamente el balance y el historial de viajes para familiarizarse con el nuevo funcionamiento.