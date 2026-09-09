Thomas Christiansen seguirá al frente de la selección panameña hasta 2030

La selección de Panamá ya tiene director técnico. Thomas Christiansen seguirá al frente de la Marea Roja hasta 2030, luego de que la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) hiciera oficial la renovación de su contrato.

El entrenador llegó al banquillo panameño en 2020, convirtiéndose en una figura clave del crecimiento y desarrollo del equipo nacional.

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Uno de los principales logros

Durante su gestión fue conseguir llevar a Panamá a su segundo Mundial, un objetivo que marcó un momento importante para la selección y para el fútbol panameño.

¡La historia continúa!



Thomas Christiansen sigue al mando de la Selección Mayor Masculina de Panamá por los próximos cuatro años.



El 2030 nos espera.#MareaQueLate pic.twitter.com/stxui9OXch — FEPAFUT (@fepafut) September 8, 2026

Con su renovación de contrato, Christiansen tendrá la oportunidad de continuar con el proceso iniciado desde su llegada al equipo nacional y buscar nuevos objetivos junto a la Marea Roja.