Lluvias y tormentas en Panamá: estos son los días con mayor probabilidad de aguaceros intensos

Clima en Panamá: lluvias y tormentas hasta el 11 de septiembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene la vigilancia y el monitoreo preventivo ante un aviso por lluvias y tormentas significativas que se extiende hasta el viernes 11 de septiembre de 2026. El aviso, emitido a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COE), abarca el territorio nacional y las zonas marítimas.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), durante este periodo podrían registrarse eventos puntualmente intensos y acumulados significativos de lluvia en distintos sectores del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Estas condiciones están asociadas al paso de la Onda Tropical N.° 44, la vigilancia monzónica y el reforzamiento de los flujos de viento en altura.

Contenido de interés: Nuevas zonas francas en La Chorrera y Colón proyectan más de 2,500 empleos

¿Qué se espera para este miércoles y jueves?

SINAPROC advierte que durante el periodo de vigencia del aviso podrían presentarse tormentas de intensidad moderada a fuerte, ráfagas de viento y lluvias con acumulados significativos.

El @Sinaproc_Panama mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas en todo el territorio panameño hasta el 11 de septiembre. pic.twitter.com/0S8zuDjlHX — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2026

La mayor probabilidad de que se registren estas condiciones se concentra en los días miércoles 9 y jueves 10 de septiembre.

En la región del Caribe Occidental, las condiciones de tiempo adverso podrían extenderse hasta el viernes 11 de septiembre.

Por este motivo, las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recomiendan a la población tomar las medidas preventivas correspondientes.

Recomendaciones de SINAPROC por lluvias

Ante la posibilidad de lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, SINAPROC recomienda:

Mantenerse informado a través de los canales oficiales de las autoridades.

Evitar permanecer en áreas abiertas durante tormentas eléctricas.

No cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas, especialmente si presentan corrientes fuertes.

Conducir con precaución y reducir la velocidad cuando se registren lluvias intensas.

Evitar estacionar vehículos cerca de árboles, postes o estructuras que puedan caer durante fuertes ráfagas de viento.

Revisar y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de emergencia, seguir las instrucciones de las autoridades y acudir a zonas seguras.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas mientras permanezca vigente el aviso preventivo.