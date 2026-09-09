Nuevas zonas francas en La Chorrera y Colón proyectan más de 2,500 empleos

El Consejo de Gabinete aprobó las Resoluciones N.º 107-26 y 108-26. Ambas medidas emiten un concepto favorable para que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas expida la Licencia de Promotor y Operador, además de su inscripción en el Registro Oficial, a favor de las empresas New City Construcción, S.A. (Zona Franca Atlapa) y Nevada Logistics, S.A. (Nevada Logistic Free Zone).
Por su parte, Nevada Logistics, S.A. operará en el sector de Los 4 Altos, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. El proyecto contempla una inversión inicial de B/. 4,103,267.00 y una inversión futura de B/. 14,676,000.00 en su segunda fase. Asimismo, la compañía proyecta generar más de 2,500 empleos directos e indirectos durante su etapa operativa.