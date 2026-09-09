Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2026 - 09:43

Nuevas zonas francas en La Chorrera y Colón proyectan más de 2,500 empleos

El Consejo de Gabinete aprobó el martes 8 de septiembre zonas francas en las provincias de Panamá Oeste y Colón.

Ministro de Comercio

Ministro de Comercio, Julio Moltó, detalló las nuevas zonas francas. 

MICI
Ana Canto
Por Ana Canto

El Consejo de Gabinete aprobó las Resoluciones N.º 107-26 y 108-26. Ambas medidas emiten un concepto favorable para que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas expida la Licencia de Promotor y Operador, además de su inscripción en el Registro Oficial, a favor de las empresas New City Construcción, S.A. (Zona Franca Atlapa) y Nevada Logistics, S.A. (Nevada Logistic Free Zone).

New City Construcción, S.A. es una sociedad anónima inscrita en el Registro Público de Panamá desde junio de 2018. Su proyecto estará ubicado en el corregimiento de Feuillet, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Para su desarrollo, la empresa contempla una inversión inicial de B/. 750,000.00 en la primera fase y una proyección de B/. 1,200,000.00 para la segunda etapa.

Por su parte, Nevada Logistics, S.A. operará en el sector de Los 4 Altos, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. El proyecto contempla una inversión inicial de B/. 4,103,267.00 y una inversión futura de B/. 14,676,000.00 en su segunda fase. Asimismo, la compañía proyecta generar más de 2,500 empleos directos e indirectos durante su etapa operativa.

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