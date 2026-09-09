Agroferias del IMA: conoce los puntos donde venderán productos a precios accesibles

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las Agroferias este jueves 10 de septiembre de 2026, jornadas en las que los consumidores podrán adquirir productos a precios accesibles y apoyar la producción nacional.

Las actividades comenzarán desde las 8:00 a. m. en los puntos habilitados por la institución.

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¿Dónde estarán las Agroferias del IMA este jueves?

Estos son los lugares anunciados para la jornada del jueves 10 de septiembre:

Colón

Parque público de Puerto Lindo, distrito de Portobelo.

Veraguas

Entrada de La Arena de El María (cancha techada) , distrito de Las Palmas.

, distrito de Las Palmas. Instituto Profesional y Técnico de Río Luis, distrito de Santa Fe.

Panamá Oeste

Cancha techada de El Espavé, en Sajalices, distrito de Chame.

Los Santos

Junta Comunal de Bajo de Guera, distrito de Nole Duima.

Herrera

Casa Local de Peñas Chatas, distrito de Ocú.

Chiriquí

Cancha Comunal de Alanje, distrito de Alanje.

Panamá Este

Casa Comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo.

¿Dónde estarán las Agroferias del IMA este jueves?

Veraguas

Parque San Isidro Labrador, en Soná cabecera.

Cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.

Herrera

Cancha Municipal de Pesé, en el corregimiento de Pesé cabecera.

Darién

Cancha techada de Setegantí, distrito de Chepigana.

Panamá

Crystal Plaza Mall, corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá.

Los Santos

Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos.

Colón

Parque Público de María Chiquita, distrito de Portobelo.

Chiriquí

Gimnasio Municipal de Gualaca, distrito de Gualaca.

Municipio de Tierras Altas, distrito de Tierras Altas.

Panamá Oeste

Parque Libertador, en Barrio Balboa, distrito de La Chorrera.

Comarca Ngäbe-Buglé

Comunidad de Samboa, en el distrito de Jirondai.

Aquí están las Agroferias del IMA para este viernes 11 de septiembre



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/fMczFflJyI — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 9, 2026

¿A qué hora comienzan las Agroferias?

¡Atención! Las agroferias del IMA llegan a tu comunidad



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/Ou577NNS3H — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 8, 2026

Las jornadas de este jueves 10 de septiembre comenzarán a las 8:00 a. m.

El IMA invita a los consumidores a acudir a los puntos habilitados para aprovechar la oferta de productos disponibles y, al mismo tiempo, respaldar la producción nacional.

Antes de trasladarse, se recomienda verificar cualquier actualización del IMA sobre los puntos de venta, horarios o disponibilidad de productos.