Préstamos gota a gota: lo que parece una solución puede convertirse en una pesadilla

Lo que comienza como una salida rápida ante una situación financiera puede terminar convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza. Los llamados préstamos informales gota a gota, una modalidad caracterizada por la entrega inmediata de dinero y pagos diarios, han encendido las alarmas debido a los riesgos que enfrentan quienes recurren a ellos.
-
Entrega inmediata del dinero solicitado, sin necesidad de referencias ni fiadores.
Cobros diarios, y los prestamistas buscan a los deudores en sus casas o lugares de trabajo para exigir los pagos.
Intereses abusivos, que pueden provocar que la deuda aumente rápidamente y se vuelva cada vez más difícil de pagar.
El subcomisionado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Yeisson Díaz, explicó que los préstamos gota a gota, no son una actividad ilegal. Sin embargo, el delito puede surgir cuando la deuda comienza a acumularse y la persona no cuenta con los recursos para cumplir con los pagos.
Según explicó, es en el momento del cobro cuando pueden generarse conductas delictivas, como amenazas, violencia e incluso extorsión.
Las autoridades exhortan a la población a actuar con precaución antes de recurrir a este tipo de préstamos y a buscar alternativas formales y seguras para obtener financiamiento. Además, recomiendan denunciar ante las autoridades cualquier situación relacionada con amenazas, intimidación o violencia durante el proceso de cobro.