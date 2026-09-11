Estudiantes de la Universidad de los Pueblos Indígenas exigen renuncia del rector interino

Estudiantes de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas exigen la renuncia del rector interino, Demetrio Santamaría Montezuma, con el fin de que esta casa de estudios recupere la credibilidad tras no haber podido sustentar la asignación de 3 millones de dólares correspondientes a la vigencia fiscal 2027.

Los alumnos recalcaron la necesidad de contar con una institución fortalecida y transparente que provea una educación de calidad con las oportunidades que merecen, así como con personal administrativo que vele por el buen funcionamiento de la universidad.

Por su parte, el abogado de los estudiantes, Feliciano Jiménez, señaló que el rector interino ha incumplido con la conformación del Consejo Superior de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas, debido a que este órgano máximo no ha sido constituido legalmente. Indicó que las personas que lo integran actualmente fueron elegidas directamente por el rector, omitiendo el proceso electoral universitario.

Esta casa de estudios superiores cuenta actualmente con una matrícula total de 85 estudiantes.