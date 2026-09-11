Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 16:13

Vacantes en Copa Airlines: conoce los puestos disponibles y cómo enviar tu hoja de vida

Para aplicar a las oportunidades de empleo de Copa Airlines, los interesados deben registrarse en su sitio web oficial.

Vacantes en Copa Airlines.

Vacantes en Copa Airlines.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Copa Airlines anunció la apertura de nuevas plazas laborales dirigidas a diversos perfiles profesionales. La aerolínea busca fortalecer áreas clave como logística, mantenimiento, seguridad, servicios operativos y atención al cliente.

Copa Airlines: vacantes disponibles

  • Analista de gestión de calidad
  • Analista de comunicación externa
  • Supervisor senior de AAB Temporal
  • Analista de compensación y beneficios
  • Jefe de aeropuerto
  • Administrador de sistema FDA
  • Asistente técnico de aviación
  • Coordinador de carga
  • Auditor de ingresos
  • Electromecánico
  • Gerente de ventas
  • Auditor operativo y fraude

Para conocer la descripción de cada empleo, ingrese aquí.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Para consultar los requisitos específicos de cada plaza y gestionar su postulación, los candidatos interesados deberán seguir estos pasos:

  • Crear un perfil: Registrarse en el portal oficial de empleo de Copa Airlines.

  • Cargar información: Completar los datos requeridos en la plataforma, los cuales servirán de base para aplicar a todas las vacantes actuales y futuras.

  • Postularse: Seleccionar la vacante de su interés a través del Portal de Empleos de Copa Airlines para enviar la solicitud.

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