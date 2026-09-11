Anuncio importante de la CSS: Cierre temporal en urgencias de la policlínica de Betania

CSS anuncia cierre temporal de urgencias en la Policlínica de Betania.

El Servicio de Urgencias de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo, en Betania, permanecerá cerrado temporalmente durante tres horas este sábado 12 de septiembre, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

El cierre se realizará de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., debido a trabajos de limpieza profunda, como parte de la programación mensual de mantenimiento establecida por la institución.

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¿A qué hora reabrirá Urgencias de la Policlínica de Betania?

La CSS informó que la atención de urgencias se reanudará a las 9:00 a.m. y continuará hasta las 9:00 p.m.

Por lo tanto, los usuarios que necesiten atención médica de urgencia deben tomar en cuenta que el servicio no estará disponible entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m. de este sábado.

¿Dónde acudir durante el cierre?

#ComunicadosCSS | Cierre temporal en urgencias de la policlínica de Betania. pic.twitter.com/Lq8tvPHhIn — CSSPanama (@CSSPanama) September 11, 2026

En caso de presentarse una urgencia médica durante las tres horas de cierre, la CSS recomienda acudir a otras instalaciones de su red que ofrecen atención durante los fines de semana o cuentan con servicios las 24 horas.

Entre las opciones señaladas por la institución están:

Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés , en Calidonia.

, en Calidonia. Policlínica Manuel María Valdés , en San Miguelito.

, en San Miguelito. Servicios de urgencias de las unidades hospitalarias de la Caja de Seguro Social.

La CSS recomienda a los usuarios considerar estas alternativas durante el horario en que permanezca cerrado el servicio de urgencias de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo.

El cierre corresponde únicamente al horario establecido para los trabajos de limpieza profunda y la atención está programada para retomarse a partir de las 9:00 a.m. del sábado 12 de septiembre.