Aduanas plantea contratar más de 400 personas para reforzar su recurso humano

La Autoridad Nacional de Aduanas se prepara para ampliar su equipo de trabajo durante el periodo 2026-2029, con la incorporación de 400 nuevos funcionarios, una medida que representaría un costo salarial anual aproximado de $8 millones aproximadamente.

La directora de la entidad, Soraya Valdivieso, explicó que la institución es actualmente la entidad de seguridad pública que cuenta con menor cantidad de personal, por lo que el aumento de funcionarios busca atender las necesidades operativas y fortalecer las labores que desarrolla la institución.

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La iniciativa forma parte de los planes de la entidad para incrementar su capacidad operativa mediante la incorporación de nuevo recurso humano durante los próximos dos años.

Aduanas incrementará sus gastos en planilla

Directora Soraya Valdivieso Asamblea Nacional

Con estas contrataciones, Aduanas deberá asumir un incremento en el gasto destinado a su planilla. El cálculo de $8 millones anuales equivale, en promedio, a unos $21,250 por funcionario al año, aunque este monto no necesariamente representa el salario individual de cada trabajador, ya que el costo total de la planilla puede incluir distintos componentes laborales.

La incorporación de los 400 funcionarios permitirá a Aduanas reforzar su capacidad de respuesta y atender las necesidades de sus diferentes áreas operativas.

Finalmente, el aumento de la planilla implicará una mayor asignación de recursos públicos, por lo que el seguimiento al proceso de contratación y a los resultados de esta ampliación de personal será clave durante dicho periodo.