Cerro Ancón: visitantes podrán llegar hasta la bandera en la cima

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que muy pronto los visitantes del cerro Ancón podrán completar su recorrido hasta la bandera panameña ubicada en la cima del lugar.

La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, donde indicó que el Municipio de Panamá, en conjunto con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), renovará este espacio con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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La futura atracción ofrecerá a los ciudadanos y turistas una vista panorámica de toda la ciudad de Panamá. Las obras de renovación también incluyen la construcción de un teleférico desde Mi Pueblito hasta la cima del cerro, para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida.

"Turísticamente será un antes y despues para el visitante ya que contaremos la historia de Panamá desde la óptica de su punto más alto", detalló el alcalde.