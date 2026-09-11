Efectos del estrés: Minsa explica los síntomas y cómo manejarlo

Estrés: efectos en la salud y cómo manejarlo, según el Minsa

El estrés forma parte de la respuesta natural del organismo ante situaciones de presión o exigencia. Sin embargo, cuando se mantiene durante períodos prolongados, puede afectar el bienestar físico, emocional y cognitivo.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) orienta a la población sobre la importancia de reconocer las señales del estrés y adoptar hábitos que permitan manejarlo de una manera saludable.

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Durante jornadas de orientación organizadas por la Dirección Nacional de Recursos Humanos, psicólogos del Minsa explicaron cómo la exposición constante a situaciones estresantes puede repercutir en diferentes áreas de la vida cotidiana.

¿Cómo afecta el estrés al cuerpo?

El psicólogo clínico del Minsa, Edwin Solís, explicó que el estrés prolongado puede generar diferentes manifestaciones físicas, emocionales y conductuales.

Entre los principales efectos físicos que pueden presentarse están:

Dolores de cabeza tensionales.

Rigidez muscular.

Trastornos digestivos.

Alteraciones del sueño.

Palpitaciones.

Cuando el estrés se mantiene durante períodos prolongados, también puede contribuir al desarrollo de problemas como hipertensión arterial y afecciones cardiovasculares y metabólicas.

El estrés también puede afectar las emociones y la concentración

El impacto del estrés no se limita a los síntomas físicos. También puede manifestarse en el estado emocional y en las capacidades cognitivas.

Entre las señales que pueden aparecer se encuentran:

Ansiedad.

Irritabilidad.

Cambios en el estado de ánimo.

Falta de motivación.

Dificultad para concentrarse.

Problemas para tomar decisiones.

Solís destacó la importancia de que las personas reconozcan lo que están experimentando y eviten vivir las situaciones cotidianas de manera automática.

El especialista señaló que el Minsa mantiene disposición para brindar orientación y apoyo en materia de salud mental.

¿Qué cambios de conducta puede provocar el estrés?

El estrés prolongado también puede reflejarse en cambios en los hábitos y comportamientos de una persona.

Entre ellos están las alteraciones del apetito, el aislamiento social y las dificultades para comunicarse.

Los especialistas también advierten sobre el posible recurso a sustancias como alcohol, tabaco o medicamentos sin prescripción médica como una forma de afrontar las situaciones estresantes.

¿Cómo manejar el estrés?

Los psicólogos del Minsa recomiendan incorporar progresivamente prácticas que ayuden a regular los niveles de estrés y favorezcan el bienestar integral.

1. Identificar los pensamientos que generan preocupación

Reconocer aquellos patrones de pensamiento que aumentan la preocupación puede ayudar a replantearlos y buscar perspectivas más realistas frente a las situaciones cotidianas.

2. Organizar y priorizar las responsabilidades

Establecer un orden para las tareas permite concentrarse en el presente y diferenciar entre aquellas situaciones que pueden controlarse y las que están fuera del alcance personal.

3. Mantener hábitos saludables

Los especialistas recomiendan realizar actividad física, practicar ejercicios de respiración consciente, mantener una alimentación balanceada, respetar las horas de descanso y reservar tiempo para la recreación.

4. Buscar ayuda profesional

La psicóloga Icedith Díaz, del Departamento de Relaciones Laborales del Bienestar del Servidor Público, destacó que solicitar apoyo psicológico oportunamente constituye una herramienta de prevención y cuidado de la salud.

La especialista hizo un llamado a dejar de asociar la atención profesional con debilidad o estigma.

Cuando las manifestaciones de estrés comienzan a interferir con las actividades cotidianas o con el bienestar personal, se recomienda acudir a los servicios de salud para recibir orientación profesional.

El Minsa recuerda que reconocer las señales de estrés y buscar apoyo cuando sea necesario forma parte del cuidado de la salud integral.