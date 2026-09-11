Rosh Hashaná 2026: ¿quiénes tendrán libre este sábado 12 de septiembre en Panamá por el Año Nuevo judío?

La comunidad judía celebra desde este viernes 11 de septiembre el Rosh Hashaná , el Año Nuevo judío, que marca el inicio del año 5787 en el calendario hebreo.

La celebración comenzó al atardecer del viernes 11 de septiembre y se extenderá hasta el anochecer del domingo 13 de septiembre de 2026. El primer día de Rosh Hashaná corresponde al sábado 12 de septiembre, mientras que el segundo día se celebra el domingo 13.

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¿El sábado 12 de septiembre es feriado en Panamá?

No se trata de un feriado nacional de descanso obligatorio para todos los trabajadores en Panamá. Por ello, la celebración de Rosh Hashaná no significa que todos los trabajadores del país tengan automáticamente el día libre.

Jerusalem (Israel), 06/09/2021.- Ultra-orthodox Jews wearing a traditional holiday clothes arrive to pray on the eve of 'Rosh Hashanah', the Jewish New Year, at the western wall at the old city of Jerusalem, 06 September 2021. (Estados Unidos, Jerusalén) EFE/EPA/ABIR SULTAN

El descanso durante esta festividad corresponde principalmente a las personas de la comunidad judía que observan las normas y tradiciones religiosas. En el ámbito laboral, las condiciones para ausentarse dependerán de las disposiciones aplicables y de los acuerdos correspondientes con el empleador.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) establece que los días de fiesta o duelo nacional reconocidos por la legislación laboral son los que generan las reglas específicas de descanso obligatorio y remuneración previstas en el Código de Trabajo.

¿Cuándo se celebra Rosh Hashaná 2026?

Estas son las fechas de la celebración:

Inicio: viernes 11 de septiembre, al atardecer.

viernes 11 de septiembre, al atardecer. Rosh Hashaná I: sábado 12 de septiembre.

sábado 12 de septiembre. Final: domingo 13 de septiembre, al anochecer.

Durante estas fechas, las personas judías que observan la festividad participan en diferentes prácticas religiosas y familiares relacionadas con el comienzo del nuevo año.

¿Quiénes tendrán libre por Rosh Hashaná?

-FOTODELDÍA- JERUSALÉN (ISRAEL), 06/09/2021.- Un judío ultraortodoxo reza en la víspera de 'Rosh Hashanah', el Año Nuevo judío, este lunes en Jerusalén (Israel). EFE/ Abir Sultan

El descanso religioso está dirigido a quienes observan Rosh Hashaná, por lo que no corresponde afirmar que todos los trabajadores de Panamá tendrán libre este sábado.

En empresas, instituciones o establecimientos vinculados con la comunidad judía pueden existir horarios especiales o mecanismos particulares para quienes celebren la festividad.

Por eso, las personas que necesiten ausentarse de sus labores por motivos religiosos deben verificar previamente las condiciones aplicables con su empleador.