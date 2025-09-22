Días libres por Rosh Hashaná en Panamá serán 23 y 24 de septiembre

La comunidad judía en Panamá celebrará Rosh Hashaná , el Año Nuevo judío, que en 2025 marca el inicio del año 5,786 del calendario hebreo. Por esta festividad religiosa, los trabajadores de empresas vinculadas a la comunidad judía tendrán días libres el martes 23 y miércoles 24 de septiembre.

Significado del Rosh Hashaná para los judíos

Selichot prayer at the Western Wall in Jerusalem Jerusalem (Israel), 05/09/2021.- An Orthodox Jewish man blows the shofar, a ritual musical instrument made from the horn of a ram, at the Western Wall in the old city of Jerusalem, 05 September 2021. Orthodox Jews perform the Selichot prayers for forgiveness ahead of 'Rosh Hashanah', the traditional Jewish New Year starting this year on 06 September. (Estados Unidos, Jerusalén) EFE/EPA/ABIR SULTAN

Rosh Hashaná, cuyo nombre en hebreo significa “cabeza del año”, conmemora la creación del mundo según la tradición bíblica y marca un período de reflexión espiritual, renovación y arrepentimiento. Esta festividad culmina con Yom Kippur, conocido como el Día del Perdón.

Se espera que estas fechas sean aprovechadas por la comunidad para reuniones familiares y actos religiosos, siguiendo las tradiciones que distinguen esta celebración.