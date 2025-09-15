Días libres por fiesta judía en Panamá: ¿Qué día y quiénes no trabajan?

Los trabajadores de empresas vinculadas a la comunidad judía en Panamá tendrán días libres el martes 23 y miércoles 24 de septiembre de 2025, con motivo de la celebración del Año Nuevo judío, Rosh Hashaná.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Días libres para trabajadores en la comunidad judía en Panamá

Hanukkah-fiesta-judía.jpg

El lunes 22, algunos comercios, como supermercados y almacenes, operarán solo medio turno, por las restricciones laborales relacionadas con la festividad.

Rosh Hashaná marca el inicio del año 5,786 del calendario hebreo, equivalente al 2025 en el calendario gregoriano. Su nombre en hebreo significa “cabeza del año” y conmemora la creación del mundo según la tradición bíblica. Es un período de reflexión espiritual, renovación y arrepentimiento, que culmina con el Yom Kippur o Día del Perdón.

La Embajada de Israel en Panamá informó que sus oficinas permanecerán cerradas durante estas fechas.