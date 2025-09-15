Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 09:34

Días libres por fiesta judía en Panamá: ¿Qué día y quiénes no trabajan?

Septiembre del 2025 estará marcado por días libres para trabajadores en la comunidad judía en Panamá de hecho, algunos comercios abrirán medio turno.

Días libres por fiesta judía en Panamá

Días libres por fiesta judía en Panamá

Associated Press
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los trabajadores de empresas vinculadas a la comunidad judía en Panamá tendrán días libres el martes 23 y miércoles 24 de septiembre de 2025, con motivo de la celebración del Año Nuevo judío, Rosh Hashaná.

Días libres para trabajadores en la comunidad judía en Panamá

Hanukkah-fiesta-judía.jpg

El lunes 22, algunos comercios, como supermercados y almacenes, operarán solo medio turno, por las restricciones laborales relacionadas con la festividad.

Rosh Hashaná marca el inicio del año 5,786 del calendario hebreo, equivalente al 2025 en el calendario gregoriano. Su nombre en hebreo significa “cabeza del año” y conmemora la creación del mundo según la tradición bíblica. Es un período de reflexión espiritual, renovación y arrepentimiento, que culmina con el Yom Kippur o Día del Perdón.

La Embajada de Israel en Panamá informó que sus oficinas permanecerán cerradas durante estas fechas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Feriados en Panamá 2025: ¿Qué días serán libres en septiembre y por qué?

Bebé de dos meses en estado delicado tras sufrir un cuadro de vómito y diarrea en Veraguas

Aprehenden a exfuncionarios y funcionarios del MOP por presunta sustracción de 600 vigas H

Recomendadas

Más Noticias