CSS inicia el pago a jubilados y pensionados: ¿Qué día recibirán su dinero?

La Caja de Seguro Social comenzará el segundo pago de septiembre para jubilados y pensionados el viernes. ACODECO recuerda presentar cédula o carné.

Pago a jubilados y pensionados por la CSS 

Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el segundo pago de septiembre para jubilados y pensionados en Panamá inicia la próxima semana. Las modalidades de pago serán por Acreditación bancaria (ACH): viernes 19 de septiembre y en Cheques: lunes 22 de septiembre.

Jubilados y pensionados gozan de beneficios en descuentos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) recordó que, según la Ley 6 de 1987, los beneficios deben entregarse únicamente presentando la cédula de identidad personal o el carné de jubilado/pensionado, garantizando así la correcta entrega de los recursos.

Los beneficiarios pueden consultar el calendario completo de pagos en la página oficial de la CSS para planificar sus compras y gestionar sus finanzas de manera segura.

