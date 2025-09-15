Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 07:24

¿Buscas empleo? Copa Airlines anuncia 14 vacantes en Panamá y el extranjero

Copa Airlines abrió 14 vacantes en áreas técnicas, operativas y de servicio al cliente. Postulaciones en línea a través del portal oficial de la aerolínea.

Foto/@tocumenaero
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La aerolínea Copa Airlines anunció la apertura de 14 vacantes de empleo para profesionales locales e internacionales, en áreas operativas, técnicas, administrativas y de servicio al cliente.

La compañía destacó que estas oportunidades forman parte de su estrategia para reforzar la capacidad operativa y mejorar la experiencia del usuario. Entre los puestos disponibles se incluyen: mantenimiento de aeronaves, atención al cliente, supervisión de operaciones, oficiales de carga, especialistas en seguridad aeroportuaria, técnicos de sistemas y personal administrativo.

Vacantes de empleos destacadas en Copa Airlines

Copa Airlines - Latinoamérica
  • Arquitecto de Datos II – Panamá
  • Arquitecto de Soluciones I – Panamá
  • Analista de Inteligencia Pricing Revenue Management
  • Sr. Manager Repair and Material Planning – Panamá
  • Ejecutivo de Ventas Courier – Quito, Ecuador
  • Analista de Pricing & Revenue Management II – Panamá
  • Tripulante de Cabina
  • Agente de Rampa C
  • ALAS – Certified Flight Instructor Selection Proces
  • Capitán (B737)
  • Primer Oficial (B737)
  • Agente de Servicio a Pasajero (Part-time, 6 horas)
  • Mecánico de Aviación

Fecha de inicio de clases en Academia

  • Academia de Técnico de Mantenimiento de Aviación (clases inician febrero 2026)

Requisitos y proceso de postulación

Los interesados deben ingresar al portal oficial de empleos de Copa Airlines, completar la solicitud en línea y adjuntar la documentación requerida, como currículum actualizado, certificaciones profesionales y, en algunos casos, acreditaciones específicas de seguridad o mantenimiento.

