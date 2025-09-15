¿Buscas empleo? Copa Airlines anuncia 14 vacantes en Panamá y el extranjero

La aerolínea Copa Airlines anunció la apertura de 14 vacantes de empleo para profesionales locales e internacionales, en áreas operativas, técnicas, administrativas y de servicio al cliente.

La compañía destacó que estas oportunidades forman parte de su estrategia para reforzar la capacidad operativa y mejorar la experiencia del usuario. Entre los puestos disponibles se incluyen: mantenimiento de aeronaves, atención al cliente, supervisión de operaciones, oficiales de carga, especialistas en seguridad aeroportuaria, técnicos de sistemas y personal administrativo.

Vacantes de empleos destacadas en Copa Airlines

Copa Airlines - Latinoamérica TReporta

Arquitecto de Datos II – Panamá

Arquitecto de Soluciones I – Panamá

Analista de Inteligencia Pricing Revenue Management

Sr. Manager Repair and Material Planning – Panamá

Ejecutivo de Ventas Courier – Quito, Ecuador

Analista de Pricing & Revenue Management II – Panamá

Tripulante de Cabina

Agente de Rampa C

ALAS – Certified Flight Instructor Selection Proces

Capitán (B737)

Primer Oficial (B737)

Agente de Servicio a Pasajero (Part-time, 6 horas)

Mecánico de Aviación

Fecha de inicio de clases en Academia

Academia de Técnico de Mantenimiento de Aviación (clases inician febrero 2026)

Requisitos y proceso de postulación

Los interesados deben ingresar al portal oficial de empleos de Copa Airlines, completar la solicitud en línea y adjuntar la documentación requerida, como currículum actualizado, certificaciones profesionales y, en algunos casos, acreditaciones específicas de seguridad o mantenimiento.