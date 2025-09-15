¿Buscas empleo? Copa Airlines anuncia 14 vacantes en Panamá y el extranjero

La aerolínea Copa Airlines anunció la apertura de 14 vacantes de empleo para profesionales locales e internacionales, en áreas operativas, técnicas, administrativas y de servicio al cliente.
La compañía destacó que estas oportunidades forman parte de su estrategia para reforzar la capacidad operativa y mejorar la experiencia del usuario. Entre los puestos disponibles se incluyen: mantenimiento de aeronaves, atención al cliente, supervisión de operaciones, oficiales de carga, especialistas en seguridad aeroportuaria, técnicos de sistemas y personal administrativo.
Vacantes de empleos destacadas en Copa Airlines
- Arquitecto de Datos II – Panamá
- Arquitecto de Soluciones I – Panamá
- Analista de Inteligencia Pricing Revenue Management
- Sr. Manager Repair and Material Planning – Panamá
- Ejecutivo de Ventas Courier – Quito, Ecuador
- Analista de Pricing & Revenue Management II – Panamá
- Tripulante de Cabina
- Agente de Rampa C
- ALAS – Certified Flight Instructor Selection Proces
- Capitán (B737)
- Primer Oficial (B737)
- Agente de Servicio a Pasajero (Part-time, 6 horas)
- Mecánico de Aviación
Fecha de inicio de clases en Academia
- Academia de Técnico de Mantenimiento de Aviación (clases inician febrero 2026)
Requisitos y proceso de postulación
Los interesados deben ingresar al portal oficial de empleos de Copa Airlines, completar la solicitud en línea y adjuntar la documentación requerida, como currículum actualizado, certificaciones profesionales y, en algunos casos, acreditaciones específicas de seguridad o mantenimiento.