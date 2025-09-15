Secretario de SENACYT reacciona a propuesta de recorte de B/.21 millones al presupuesto del 2026

El Secretario de SENACYT , Eduardo Ortega, informó que se ha propuesto un recorte de B/.21 millones para el presupuesto de la institución durante la vigencia 2026, lo que representa aproximadamente el 25% del presupuesto total, principalmente en inversión.

Ortega señaló que la reducción afectaría directamente a los 12 centros de investigación que opera la SENACYT, donde laboran investigadores nacionales y estudiantes dedicados a estudios de malaria, dengue, cáncer y otras enfermedades. “Vamos a tener que redistribuir para que estos centros sigan generando conocimiento”, afirmó.

SENACYT enfrentaría un recorte de B/.21 millones, cerca del 25% de su presupuesto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1967580330354737374&partner=&hide_thread=false Un recorte de B/.21 millones ha sido propuesto para el presupuesto de @senacyt para la vigencia 2026.



“La reducción que nos están proponiendo está en los centros de investigación, la Senacyt tiene 12 centros de investigación… vamos a tener que redistribuir para poder que estos… pic.twitter.com/VMdLQwkgEf — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2025

El secretario indicó que, pese a la reducción, la institución buscará priorizar los proyectos más importantes y señaló que 2026 será un año desafiante, pero con expectativas de recuperar y transformar la inversión en 2027.

Además, destacó que Panamá se encuentra en medio de una revolución tecnológica, con énfasis en inteligencia artificial, semiconductores y bioeconomía, sectores críticos para diversificar la matriz económica del país.

SENACYT, fundada en 1992, ha sido clave en el impulso de la ciencia, la innovación y la tecnología en Panamá, adaptándose a los cambios globales y a las nuevas demandas tecnológicas.