Panamá inaugura centro regional de vacunas y biofármacos para impulsar ciencia y seguridad sanitaria.

El Centro Regional de Innovación en Vacunas y Fármacos (Crivb AIP), ubicado en el edificio 219 de la Ciudad del Saber (Clayton), fue inaugurado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac,, junto a autoridades del gobierno, cuerpo diplomático, representantes de organismos multilaterales, el sector privado, la comunidad científica nacional e internacional, y medios de comunicación.
Con esta infraestructura especializada, Panamá busca reducir su dependencia de vacunas importadas y promover la transferencia de tecnología para la producción de anticuerpos monoclonales humanizados y sueros antivenenos contra la picadura de escorpión, en alianza con el Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (Ciimet) de la Universidad de Panamá.
La primera fase del Crivb AIP requirió una inversión de 10 millones de balboas, destinados a diseño, construcción, equipamiento, laboratorios y mobiliario. La segunda fase contempla establecer una planta piloto para la producción de vacunas, con una inversión proyectada de 50 millones de balboas.
El secretario nacional de la Senacyt, Dr. Eduardo Ortega Barría, afirmó que esta inversión representará beneficios a largo plazo: Panamá ahorrará en la compra de vacunas extranjeras, se generarán plazas de trabajo en investigación científica, producción y logística, y el país podría potencialmente exportar nuevos productos.