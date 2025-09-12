Panamá inaugura centro regional de vacunas y biofármacos para impulsar ciencia y seguridad sanitaria.

El Centro Regional de Innovación en Vacunas y Fármacos (Crivb AIP), ubicado en el edificio 219 de la Ciudad del Saber (Clayton), fue inaugurado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac,, junto a autoridades del gobierno, cuerpo diplomático, representantes de organismos multilaterales, el sector privado, la comunidad científica nacional e internacional, y medios de comunicación.

Desde 2022, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) ha impulsado la creación del Crivb AIP con el objetivo de formar una masa crítica de investigadores, profesionales y técnicos en temas relacionados con la investigación y desarrollo de productos con potencial terapéutico y vacunal. Esto se realizará mediante el uso de plataformas tecnológicas que permitan un acceso rápido a vacunas y otros biofármacos de interés para la salud pública, asegurando una respuesta eficaz ante patógenos con potencial epidémico.

El nuevo Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos AIP fortalece la ciencia en Panamá, la soberanía y seguridad sanitaria.



Con esta infraestructura especializada, Panamá busca reducir su dependencia de vacunas importadas y promover la transferencia de tecnología para la producción de anticuerpos monoclonales humanizados y sueros antivenenos contra la picadura de escorpión, en alianza con el Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (Ciimet) de la Universidad de Panamá.

La primera fase del Crivb AIP requirió una inversión de 10 millones de balboas, destinados a diseño, construcción, equipamiento, laboratorios y mobiliario. La segunda fase contempla establecer una planta piloto para la producción de vacunas, con una inversión proyectada de 50 millones de balboas.

El secretario nacional de la Senacyt, Dr. Eduardo Ortega Barría, afirmó que esta inversión representará beneficios a largo plazo: Panamá ahorrará en la compra de vacunas extranjeras, se generarán plazas de trabajo en investigación científica, producción y logística, y el país podría potencialmente exportar nuevos productos.