10 de mayo, Día de las Madres 2026: ¿Cuándo se celebra en Panamá?

En Panamá, el Día de las Madres no siempre fue el 8 de diciembre.

Cada 10 de mayo, millones de personas alrededor del mundo celebran el Día de las Madres con regalos, reuniones familiares y actividades especiales. Sin embargo, en Panamá esta fecha no corresponde a la celebración oficial.

Aunque comercialmente el 10 de mayo es reconocido como el “Día Internacional de la Madre” y algunas tiendas, restaurantes y marcas lanzan promociones especiales, el Día de la Madre oficial en Panamá se celebra el 8 de diciembre, fecha que además es feriado nacional.

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La razón se remonta a 1930, cuando un grupo de mujeres católicas solicitó que esta celebración coincidiera con la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción. Desde entonces, la fecha quedó establecida mediante la Ley 69 de 1930.

Antes de ese cambio, el Día de la Madre en Panamá se celebraba el 11 de mayo desde 1924. No obstante, la tradición fue modificada para alinearla con la conmemoración religiosa mariana, convirtiéndose en una de las pocas naciones que festeja esta fecha en diciembre.

¿Por qué el 10 de mayo sí se menciona en Panamá?

Día de las Madres Sai De Silva scoutthecity/ Unsplash

Aunque no es el día oficial, el 10 de mayo suele generar interés entre los panameños debido a que países como México, El Salvador y Guatemala celebran ese día a las madres.

Además, el auge de las redes sociales y las campañas comerciales internacionales ha provocado que muchas personas en Panamá también compartan mensajes, promociones y felicitaciones durante esta fecha.