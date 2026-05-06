Día del Niño y la Niña 2026: ¿en qué mes se celebra en Panamá?

El Día del Niño y la Niña en Panamá se celebrará oficialmente el 1 de noviembre, tras la entrada en vigencia de la Ley 453 de Panamá, sancionada por el presidente José Raúl Mulino.
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Ya no es en julio: Día del Niño vuelve a noviembre
La nueva legislación restablece la fecha histórica del 1 de noviembre, alineando esta conmemoración con el inicio del Mes de la Patria en Panamá.
El objetivo principal es:
- Rescatar el valor cultural e histórico de la celebración
- Integrar el Día del Niño a las festividades patrias
- Fortalecer la identidad nacional desde la niñez
Durante décadas, esta fecha fue reconocida como el día dedicado a los niños y niñas panameños.
Actividades y enfoque educativo
La Ley 453 también establece que durante esta fecha se desarrollen actividades:
- Educativas
- Recreativas
- Cívicas y comunitarias
Todas orientadas a promover:
- Los derechos de la niñez
- La protección integral
- El bienestar de los niños y niñas en el país