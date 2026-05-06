Día del Niño y la Niña 2026: ¿en qué mes se celebra en Panamá?

Panamá resalta el Día del Niño: conoce cuándo se celebrará

El Día del Niño y la Niña en Panamá se celebrará oficialmente el 1 de noviembre, tras la entrada en vigencia de la Ley 453 de Panamá, sancionada por el presidente José Raúl Mulino.

Con esta decisión, se elimina la celebración que se realizaba el tercer domingo de julio, fecha adoptada durante la administración del expresidente Martín Torrijos.

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Ya no es en julio: Día del Niño vuelve a noviembre

La nueva legislación restablece la fecha histórica del 1 de noviembre, alineando esta conmemoración con el inicio del Mes de la Patria en Panamá.

El objetivo principal es:

Rescatar el valor cultural e histórico de la celebración

Integrar el Día del Niño a las festividades patrias

Fortalecer la identidad nacional desde la niñez

DÍA DEL NIÑO Educa Panamá

Durante décadas, esta fecha fue reconocida como el día dedicado a los niños y niñas panameños.

Actividades y enfoque educativo

La Ley 453 también establece que durante esta fecha se desarrollen actividades:

Educativas

Recreativas

Cívicas y comunitarias

Todas orientadas a promover: