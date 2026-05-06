Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 11:54

Día del Niño y la Niña 2026: ¿en qué mes se celebra en Panamá?

El Día del Niño y la Niña en Panamá es una fecha dedicada a la infancia. Conoce qué dice la Ley 453 y por qué cambió la fecha.

Panamá resalta el Día del Niño: conoce cuándo se celebrará 

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Con esta decisión, se elimina la celebración que se realizaba el tercer domingo de julio, fecha adoptada durante la administración del expresidente Martín Torrijos.

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Ya no es en julio: Día del Niño vuelve a noviembre

La nueva legislación restablece la fecha histórica del 1 de noviembre, alineando esta conmemoración con el inicio del Mes de la Patria en Panamá.

El objetivo principal es:

  • Rescatar el valor cultural e histórico de la celebración
  • Integrar el Día del Niño a las festividades patrias
  • Fortalecer la identidad nacional desde la niñez
DÍA DEL NIÑO

Durante décadas, esta fecha fue reconocida como el día dedicado a los niños y niñas panameños.

Actividades y enfoque educativo

La Ley 453 también establece que durante esta fecha se desarrollen actividades:

  • Educativas
  • Recreativas
  • Cívicas y comunitarias

Todas orientadas a promover:

  • Los derechos de la niñez
  • La protección integral
  • El bienestar de los niños y niñas en el país

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