Día del Niño y la Niña en Panamá: ¿Cuándo se celebra este 2025?

A partir de 2025, Panamá volverá a celebrar el Día del Niño y la Niña el 1 de noviembre, tras la sanción de la Ley 453 por el presidente José Raúl Mulino, que restaura la tradición original de esta conmemoración nacional.

Con esta decisión, queda eliminada la fecha que se realizaba el tercer domingo de julio, establecida durante la administración del expresidente Martín Torrijos (2004-2009).

El retorno al mes de noviembre busca rescatar el valor cultural e histórico de esta festividad, que durante décadas formó parte de las actividades patrias en escuelas, comunidades y familias panameñas.

De acuerdo con la nueva ley, el Día del Niño y la Niña estará acompañado de actividades educativas, recreativas y de reflexión enfocadas en promover los derechos, la protección y el bienestar integral de la niñez.

Voceros del Órgano Ejecutivo destacaron que esta medida busca reforzar la unión familiar y fomentar una cultura de respeto hacia los más pequeños: "Es una oportunidad para unir a la familia panameña en torno a la niñez, fortaleciendo su protagonismo en la construcción de una sociedad más justa y solidaria".

Con esta modificación, el 1 de noviembre no solo marcará el inicio de las fiestas patrias, sino también una fecha especial para honrar y celebrar a los niños y niñas de todo el país.