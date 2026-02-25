Panamá Nacionales -  25 de febrero de 2026 - 17:07

MINSA anuncia feria de salud y vacunación casa por casa para este fin de semana

El MINSA anunció una jornada de vacunación casa por casa dirigida a adultos y niños, que se desarrollará el sábado 28 de febrero.

CSS brindará una feria de salud en Betania. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el viernes 27 de febrero realizará una feria de salud en la Parroquia Santa Eduviges, ubicada en el corregimiento de Betania, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Asimismo, la entidad anunció una jornada de vacunación casa por casa dirigida a adultos y niños, que se desarrollará el sábado 28 de febrero en el sector de Boca La Caja.

Feria de salud en Betania

  • Medicina general
  • Toma de presión arterial
  • Toma de glucosa
  • Promoción
  • Salud bucal
  • Vigilancia de salud pública
  • Trabajo social
  • Vacunación: TD, MR, Neumococo para crónicos, VSR para mayores de 60 años y COVID.
  • Vacunación para niños: Hexavalente, neumococo, MMR, hepatitis A, varicela, Textraxim, VHP y TDAP.

Jornada de vacunación en Boca La Caja

  • Neumococo
  • TD
  • Virus sincitial
  • TDAP
  • VPH para hombres y mujeres de 10 a 44 años hasta agotar existencias

El MINSA indicó que las personas interesadas en participar deberán asistir con su cédula de identidad personal y su tarjeta de vacunación.

