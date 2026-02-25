MINSA anuncia feria de salud y vacunación casa por casa para este fin de semana

CSS brindará una feria de salud en Betania. CSS

Por Ana Canto El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el viernes 27 de febrero realizará una feria de salud en la Parroquia Santa Eduviges, ubicada en el corregimiento de Betania, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Asimismo, la entidad anunció una jornada de vacunación casa por casa dirigida a adultos y niños, que se desarrollará el sábado 28 de febrero en el sector de Boca La Caja.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Feria de salud en Betania Medicina general

Toma de presión arterial

Toma de glucosa

Promoción

Salud bucal

Vigilancia de salud pública

Trabajo social

Vacunación: TD, MR, Neumococo para crónicos, VSR para mayores de 60 años y COVID.

Vacunación para niños: Hexavalente, neumococo, MMR, hepatitis A, varicela, Textraxim, VHP y TDAP. Jornada de vacunación en Boca La Caja Neumococo

TD

Virus sincitial

TDAP

VPH para hombres y mujeres de 10 a 44 años hasta agotar existencias El MINSA indicó que las personas interesadas en participar deberán asistir con su cédula de identidad personal y su tarjeta de vacunación. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026762601636536552&partner=&hide_thread=false El @MINSAPma informa sobre realización de Feria de Salud este viernes 27 de febrero en Betania, y Jornada de Vacunación casa por casa el sábado 28 de febrero en Boca La Caja. pic.twitter.com/hFURGpEGjx — Telemetro Reporta (@TReporta) February 25, 2026