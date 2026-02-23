MINSA anuncia gran feria para trámite de carnet blanco y verde en Tocumen

La feria de carnet blanco y verde del MINSA.

La Región Metropolitana de Salud ( MINSA ) realizará una gran feria dirigida a manipuladores de alimentos el próximo domingo 15 de marzo de 2026. El evento tendrá lugar en la cancha deportiva de la Escuela Ricardo J. Alfaro, contigua al Centro de Salud de Tocumen, iniciando desde las 6:30 a.m.

El objetivo de esta jornada es brindar diversos servicios médicos y trámites legales.

Requisitos y costos para los carnets

La feria ha dispuesto un límite de 200 cupos para cada tipo de certificación con los siguientes detalles:

Carnet Blanco (Costo: B/. 25.00)

Copia de cédula o pasaporte

Muestra de heces en envase adecuado y debidamente etiquetado

Tarjeta de vacunación

Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas

Carnet Verde (Costo: B/. 15.00)

Copia de cédula o pasaporte

2 fotos tamaño carnet

Copia del carnet blanco vigente

Feria de Salud (2) El evento tendrá lugar en la cancha deportiva de la Escuela Ricardo J. Alfaro. MINSA

Oferta de servicios médicos

Además de los trámites de carnets, la feria ofrecerá atención integral de salud abierta a los asistentes, incluyendo:

Atención médica general y laboratorios

Evaluación nutricional para los interesados

Toma de signos vitales

La actividad se realiza bajo el lema "Panamá con salud y bienestar", en el marco del año 2026: "Hacia una nueva Constitución".