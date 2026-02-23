MINSA anuncia gran feria para trámite de carnet blanco y verde en Tocumen

La Región Metropolitana de Salud (MINSA) realizará una gran feria dirigida a manipuladores de alimentos el próximo domingo 15 de marzo de 2026. El evento tendrá lugar en la cancha deportiva de la Escuela Ricardo J. Alfaro, contigua al Centro de Salud de Tocumen, iniciando desde las 6:30 a.m.
Requisitos y costos para los carnets
La feria ha dispuesto un límite de 200 cupos para cada tipo de certificación con los siguientes detalles:
Carnet Blanco (Costo: B/. 25.00)
- Copia de cédula o pasaporte
- Muestra de heces en envase adecuado y debidamente etiquetado
- Tarjeta de vacunación
- Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas
Carnet Verde (Costo: B/. 15.00)
- Copia de cédula o pasaporte
- 2 fotos tamaño carnet
- Copia del carnet blanco vigente
Oferta de servicios médicos
Además de los trámites de carnets, la feria ofrecerá atención integral de salud abierta a los asistentes, incluyendo:
- Atención médica general y laboratorios
- Evaluación nutricional para los interesados
- Toma de signos vitales
La actividad se realiza bajo el lema "Panamá con salud y bienestar", en el marco del año 2026: "Hacia una nueva Constitución".