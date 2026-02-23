Alcalde Mayer Mizrachi propone túnel peatonal bajo el Canal de Panamá a empresa de Elon Musk

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que presentó ante la empresa Boring Company una propuesta para construir un túnel peatonal que pasaría por debajo del Canal de Panamá, con parques en ambos extremos del recorrido.
Le podría interesar: Alcalde Mayer Mizrachi destaca el impacto del Festival Carnavalístico 2026
La start-up, fundada en 2016 por el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, tiene como objetivo revolucionar el transporte urbano. En 2023 logró recaudar un total de 675 millones de dólares, alcanzando una valoración de 5,675 millones de dólares gracias a la inversión de distintos fondos.