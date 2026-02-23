Panamá Nacionales -  23 de febrero de 2026 - 12:27

Alcalde Mayer Mizrachi propone túnel peatonal bajo el Canal de Panamá a empresa de Elon Musk

El alcalde Mayer Mizrachi hizo la propuesta a la empresa Boring Company, fundada por el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk.

Propuesta de Mayer Mizrachi para construir un túnel peatonal a la empresa Boring Company.

Propuesta de Mayer Mizrachi para construir un túnel peatonal a la empresa Boring Company.

@mayer
Ana Canto
Por Ana Canto

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que presentó ante la empresa Boring Company una propuesta para construir un túnel peatonal que pasaría por debajo del Canal de Panamá, con parques en ambos extremos del recorrido.

"Panamá acaba de presentar nuestra propuesta a @boringcompany por un túnel gratis por debajo de 1 milla. Tenemos una oportunidad muy alta de distinguirnos entre los 400 aplicantes", señaló Mizrachi en sus redes sociales.

Le podría interesar: Alcalde Mayer Mizrachi destaca el impacto del Festival Carnavalístico 2026

La start-up, fundada en 2016 por el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, tiene como objetivo revolucionar el transporte urbano. En 2023 logró recaudar un total de 675 millones de dólares, alcanzando una valoración de 5,675 millones de dólares gracias a la inversión de distintos fondos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025976622525092092&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcalde Mayer Mizrachi destaca el impacto del Festival Carnavalístico 2026

Festival Carnavalístico 2026 llena la Cinta Costera: alcalde Mayer Mizrachi destaca asistencia

SENAN incauta 1,777 paquetes de presunta droga en Colón

Recomendadas

Más Noticias