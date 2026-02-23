Alcalde Mayer Mizrachi propone túnel peatonal bajo el Canal de Panamá a empresa de Elon Musk

Propuesta de Mayer Mizrachi para construir un túnel peatonal a la empresa Boring Company. @mayer

Por Ana Canto El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que presentó ante la empresa Boring Company una propuesta para construir un túnel peatonal que pasaría por debajo del Canal de Panamá, con parques en ambos extremos del recorrido.

"Panamá acaba de presentar nuestra propuesta a @boringcompany por un túnel gratis por debajo de 1 milla. Tenemos una oportunidad muy alta de distinguirnos entre los 400 aplicantes", señaló Mizrachi en sus redes sociales.

