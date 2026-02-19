Alcalde Mayer Mizrachi destaca el impacto del Festival Carnavalístico 2026

El alcalde Mayer Mizrachi indicó que la celebración del Festival Internacional Carnavalístico 2026 Vol. Caribe se proyecta como uno de los principales productos del país para la atracción del turismo y la generación de ingresos y empleos para los panameños.

Tras el éxito del evento, que atrajo la participación de 330 mil personas, con una alta asistencia de extranjeros, el alcalde señaló que ya se trabaja en mejorar la experiencia para el próximo año, con el objetivo de presentar un Carnaval que genere un mayor aporte económico mediante la llegada de divisas a la economía local.

culecos panamacity- festivalcarnavalistico2026 Zona de culecos dentro del Festival Carnavalístico 2026. MUPA

De acuerdo con cifras preliminares, el Festival Carnavalístico atrajo a más de 330 mil personas durante las cinco noches y cuatro días en los que se desarrollaron diversas actividades, entre ellas culecos, presentaciones en tarimas con artistas nacionales e internacionales, oferta gastronómica y espectáculos para el disfrute de los asistentes.

El alcalde Mizrachi destacó además la contratación de mano de obra local, que generó más de 15 mil empleos directos en áreas como montaje de estructuras, instalación de tarimas y pantallas, producción, logística, aparatos mecánicos, así como servicios sanitarios y cisternas.

La Alcaldía de Panamá informó que las actividades se realizaron con la coordinación y participación del Ministerio de Cultura de Panamá, la Autoridad de Turismo de Panamá, los estamentos de seguridad, la empresa privada y el municipio, lo que permitió que no se registraran eventos delictivos ni hechos violentos durante la celebración.