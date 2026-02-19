Funcionarios interinos con 2 años o más tendrán permanencia en el Órgano Judicial

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Cristina Chen, anunció que los funcionarios del Órgano Judicial que se encuentren en condición de interinidad y hayan ocupado de forma continua sus cargos por dos años o más serán reconocidos con permanencia.

La medida fue oficializada mediante la firma del Acuerdo N.° 69 de 2026, correspondiente al 12 de febrero del presente año, aprobado por el pleno de la Corte.

Reconocimiento a la experiencia y la constancia

De acuerdo con lo explicado por la magistrada presidenta, el acuerdo establece que se reconocerá con carácter permanente a aquellos servidores judiciales que han ocupado de manera interina, por dos años o más, un cargo de sueldo fijo dentro de la estructura del Órgano Judicial.

Chen destacó que respetar este derecho fortalece la institución y envía un mensaje claro a los funcionarios.

"Es enviar un mensaje claro de que el crecimiento profesional es posible cuando se trabaja con responsabilidad y vocación; es decirle a nuestros funcionarios que la experiencia cuenta, al igual que la constancia y el servicio honesto tiene valor".

Fortalecimiento institucional

La decisión busca reconocer la trayectoria y el desempeño de quienes han permanecido en funciones dentro del sistema judicial durante largos periodos en condición interina.

Según lo señalado, esta medida forma parte de acciones orientadas a fortalecer el funcionamiento institucional del Órgano Judicial y brindar estabilidad laboral a los servidores judiciales que cumplen con los requisitos establecidos.