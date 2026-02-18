Serpientes marinas: Lista de playas con banderas de advertencia por SINAPROC

El SINAPROC informó la colocación de bandera roja (prohibido el baño) en varias playas del país debido a la presencia de serpientes marinas, situación que representa un riesgo para los bañistas.
Playas con bandera roja por serpientes marinas
Según el informe oficial, las playas donde se mantiene la advertencia son:
- La Ensenada, en la provincia de Panamá Oeste
- La Boquilla, en la provincia de Panamá Oeste
- El Uverito, en la provincia de Los Santos
Recomendaciones de seguridad
SINAPROC reiteró a los visitantes y residentes:
- No ingresar al agua en playas con bandera roja
- Mantener vigilancia sobre niños y adultos mayores
- Reportar cualquier avistamiento de fauna marina peligrosa a las autoridades
- Seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad
Las serpientes marinas suelen aparecer en zonas costeras y, aunque generalmente no atacan, su veneno puede representar un peligro si ocurre contacto o manipulación.
Las autoridades mantienen monitoreos en las áreas afectadas y actualizarán los avisos conforme evolucione la situación.