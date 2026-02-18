Panamá Nacionales -  18 de febrero de 2026 - 11:32

Serpientes marinas: Lista de playas con banderas de advertencia por SINAPROC

SINAPROC colocó bandera roja en playas La Ensenada, La Boquilla y El Uverito por presencia de serpientes marinas. Autoridades prohíben el baño por seguridad.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El SINAPROC informó la colocación de bandera roja (prohibido el baño) en varias playas del país debido a la presencia de serpientes marinas, situación que representa un riesgo para los bañistas.

Las autoridades exhortaron a la población a respetar las señalizaciones y evitar ingresar al mar en las áreas afectadas para prevenir incidentes.

Playas con bandera roja por serpientes marinas

Según el informe oficial, las playas donde se mantiene la advertencia son:

  • La Ensenada, en la provincia de Panamá Oeste
  • La Boquilla, en la provincia de Panamá Oeste
  • El Uverito, en la provincia de Los Santos

Recomendaciones de seguridad

SINAPROC reiteró a los visitantes y residentes:

  • No ingresar al agua en playas con bandera roja
  • Mantener vigilancia sobre niños y adultos mayores
  • Reportar cualquier avistamiento de fauna marina peligrosa a las autoridades
  • Seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad

Las serpientes marinas suelen aparecer en zonas costeras y, aunque generalmente no atacan, su veneno puede representar un peligro si ocurre contacto o manipulación.

Las autoridades mantienen monitoreos en las áreas afectadas y actualizarán los avisos conforme evolucione la situación.

