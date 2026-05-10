Operación Bloqueo en Arraiján deja 24 aprehendidos por microtráfico

Un total de 24 personas fueron aprehendidas durante la Operación Bloqueo, desarrollada en el distrito de Arraiján por unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público como parte de acciones contra el microtráfico.
Operativo contra el microtráfico en Arraiján
La Policía Nacional informó que las acciones forman parte de los operativos que se mantienen en Panamá Oeste para combatir delitos relacionados con la venta y distribución de drogas.
Durante la operación, los agentes recopilaron evidencias que serán incorporadas a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.
Decomisos realizados durante la operación
Entre los indicios decomisados por las autoridades se encuentran:
- Sustancias ilícitas
- Equipos tecnológicos
- Otros elementos utilizados presuntamente para actividades de microtráfico
Las personas aprehendidas serán puestas a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.
Operativos continuarán en Panamá Oeste
Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operativos y acciones de inteligencia en distintos puntos del país para enfrentar el microtráfico y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana.