Operación Bloqueo en Arraiján deja 24 aprehendidos por microtráfico

Un total de 24 personas fueron aprehendidas durante la Operación Bloqueo, desarrollada en el distrito de Arraiján por unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público como parte de acciones contra el microtráfico.

De acuerdo con las autoridades, la operación incluyó diligencias de allanamiento en distintos sectores del distrito, donde se logró el decomiso de sustancias ilícitas, equipos tecnológicos y otros indicios vinculados a actividades delictivas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Operativo contra el microtráfico en Arraiján

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2053509807198413288?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de 24 personas fueron aprehendidas por la @policiadepanama y el Ministerio Público, a través de Operación Bloqueo desarrollada en Arraiján contra el microtráfico.



Decomisaron sustancias ilícitas, equipos tecnológicos y otros indicios.pic.twitter.com/hXbXL9Z9b4 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 10, 2026

La Policía Nacional informó que las acciones forman parte de los operativos que se mantienen en Panamá Oeste para combatir delitos relacionados con la venta y distribución de drogas.

Durante la operación, los agentes recopilaron evidencias que serán incorporadas a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

Decomisos realizados durante la operación

Entre los indicios decomisados por las autoridades se encuentran:

Sustancias ilícitas

Equipos tecnológicos

Otros elementos utilizados presuntamente para actividades de microtráfico

Las personas aprehendidas serán puestas a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Operativos continuarán en Panamá Oeste

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operativos y acciones de inteligencia en distintos puntos del país para enfrentar el microtráfico y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana.