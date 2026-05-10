Bono permanente CSS 2026: fechas de pago para jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el calendario correspondiente al pago del bono permanente dirigido a jubilados y pensionados en Panamá durante el año 2026.

De acuerdo con la entidad, el próximo viernes 17 de abril se realizará el primer desembolso del beneficio económico a nivel nacional. El pago se efectuará de forma simultánea mediante depósito ACH y cheque.

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¿De cuánto es el bono permanente de la CSS?

Según detalló la CSS, los beneficiarios recibirán el segundo desembolso de B/. 50.00 en el mes de agosto, mientras que en diciembre se entregará un último pago de B/. 40.00.

Calendario del bono permanente 2026

Pago a jubilados y pensionados @Nono

Viernes 17 de abril: B/. 50.00

Agosto 2026: B/. 50.00

Diciembre 2026: B/. 40.00

La institución recordó que este beneficio aplica únicamente para las personas que se encontraban vigentes en la planilla al momento de la promulgación de la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

Pagos a jubilados y pensionados en mayo 2026

La CSS también dio a conocer el calendario regular de pagos correspondiente al mes de mayo para jubilados y pensionados.

Pago por ACH

Lunes 4 de mayo

Martes 19 de mayo

Pago por cheque

Martes 5 de mayo

Miércoles 20 de mayo

La entidad recomienda a los beneficiarios verificar con anticipación sus métodos de cobro y mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización relacionada con los pagos.