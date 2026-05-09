Servidores públicos cobrarán la primera quincena de mayo desde el 12 de mayo

MEF anuncia pagos para servidores públicos. Alexander Grey / Unsplash

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el pago de la primera quincena de mayo de 2026 para los servidores públicos este martes 12 de mayo.

De acuerdo con el cronograma oficial de la entidad, los pagos continuarán el miércoles 13 y jueves 14 de mayo.

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