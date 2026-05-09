Panamá Nacionales -  9 de mayo de 2026 - 15:26

Servidores públicos cobrarán la primera quincena de mayo desde el 12 de mayo

El calendario de pago para el primer semestre de 2026 lo puede revisar completamente en el sitio web del MEF.

MEF anuncia pagos para servidores públicos.

MEF anuncia pagos para servidores públicos.

Alexander Grey / Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el pago de la primera quincena de mayo de 2026 para los servidores públicos este martes 12 de mayo.

De acuerdo con el cronograma oficial de la entidad, los pagos continuarán el miércoles 13 y jueves 14 de mayo.

Primera quincena de mayo de 2026

Martes 12 de mayo de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Miércoles 13 de mayo de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Jueves 14 de mayo de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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