Concurso General de Becas: recepción de documentos del lunes 11 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el lunes 11 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 .

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé.

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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 11 de mayo

Provincia de Panamá - centros de recepción

Bella Vista - Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Provincia de Veraguas - centros de recepción

Soná cabecera - Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m

Santiago: San Martín, La Colorada, Rodrigo Luque, Santiago y Canto del Llano - Santiago Mall

Cañazas: todos los corregimientos - I.P.T. César Clavel.

Comarca Ngäbe Buglé

Nurum: Krua, Guayabito, Patata, Peñón, Guibale, Alto de Jesús, Buenos Aires Cerro Pelado, otros.

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.