Concurso General de Becas: recepción de documentos del lunes 11 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el lunes 11 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé.
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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 11 de mayo
Provincia de Panamá - centros de recepción
Bella Vista - Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Provincia de Veraguas - centros de recepción
- Soná cabecera - Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m
- Santiago: San Martín, La Colorada, Rodrigo Luque, Santiago y Canto del Llano - Santiago Mall
- Cañazas: todos los corregimientos - I.P.T. César Clavel.
Comarca Ngäbe Buglé
- Nurum: Krua, Guayabito, Patata, Peñón, Guibale, Alto de Jesús, Buenos Aires Cerro Pelado, otros.
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.