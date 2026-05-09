Panamá Nacionales -  9 de mayo de 2026 - 11:18

Concurso General de Becas: recepción de documentos del lunes 11 de mayo

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 se concentrará en Panamá y Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé.

Documentos del Concurso General de Becas.

Documentos del Concurso General de Becas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el lunes 11 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé.

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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 11 de mayo

Provincia de Panamá - centros de recepción

Bella Vista - Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Provincia de Veraguas - centros de recepción

  • Soná cabecera - Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m
  • Santiago: San Martín, La Colorada, Rodrigo Luque, Santiago y Canto del Llano - Santiago Mall
  • Cañazas: todos los corregimientos - I.P.T. César Clavel.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Nurum: Krua, Guayabito, Patata, Peñón, Guibale, Alto de Jesús, Buenos Aires Cerro Pelado, otros.

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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