Contralor explica licencias sin sueldo de colaboradores de la Asamblea Nacional

El contralor general de la República , Anel Flores, respondió a los cuestionamientos de la bancada Vamos en la Asamblea Nacional sobre el estatus de las licencias sin sueldo otorgadas a varios colaboradores de la institución.

Flores aclaró que esta medida se aplica mientras los funcionarios se encuentran bajo investigación. Explicó que, según la normativa, estos deben cumplir con el registro de entrada y salida de su jornada laboral al igual que el resto del personal, y que se han detectado irregularidades en dicho proceso.

El contralor reveló que las pesquisas iniciaron tras identificar el uso de las denominadas "planas". Este método consiste en la entrega de listados manuales de asistencia en lugar del marcaje digital obligatorio. La irregularidad radica en que estas listas suelen completarse en un solo día para simular la asistencia de toda la semana o el mes, lo que genera dudas razonables sobre el cumplimiento efectivo de los días laborables.

Ante estos hallazgos, la Contraloría optó por separar temporalmente a los implicados mediante la figura de licencia sin sueldo por investigación.

La bancada de la coalición Vamos interpuso el jueves 30 de abril, una denuncia penal contra el contralor bajo los cargos de extralimitación de funciones y abuso de autoridad.