CEPANIM 2026: ¿dónde podrás cambiar el certificado en Panamá?

El registro del Cepanim está disponible.

Tras completar el proceso de registro y la verificación de datos, el Estado citará a los jubilados beneficiarios durante el mes de junio para la entrega de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM).

Una vez recibidos, los certificados podrán ser canjeados en el Banco Nacional de Panamá y en los comercios autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Al respecto, Guillermo Cortés, dirigente del movimiento MUNDOS, instó al Gobierno a establecer topes justos en los descuentos que aplicarán las entidades bancarias y comerciales al momento de efectuar el cambio.

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Para contextualizar, se comparó la situación actual con la experiencia previa del CEPADEM:

CEPADEM : los comercios locales aplicaban descuentos de hasta el 40% y el Banco Nacional de Panamá mantenía una tasa fija del 10%.

: los comercios locales aplicaban descuentos de hasta el 40% y el Banco Nacional de Panamá mantenía una tasa fija del 10%. CEPANIM: para el beneficio actual, aún se desconoce qué porcentajes establecerá la banca estatal.

cepanim2026 El pago del CEPANIM será en el mes de junio. TReporta

¿Qué es el CEPANIM y cómo se pagará?

Es fundamental que los beneficiarios comprendan la naturaleza de este documento:

No se trata de un cheque ni de dinero inmediato.

Es un certificado negociable que el MEF empezará a emitir a partir de junio.

Puede ser negociado en comercios habilitados o entidades bancarias.

¿Cómo realizar el registro?

Para formalizar la solicitud del beneficio, el MEF ha habilitado un portal exclusivo. Los jubilados interesados deben seguir estos pasos: