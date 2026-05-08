CEPANIM 2026: ¿dónde podrás cambiar el certificado en Panamá?

Tras completar el proceso de registro y la verificación de datos, el Estado citará a los jubilados beneficiarios durante el mes de junio para la entrega de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM).
Para contextualizar, se comparó la situación actual con la experiencia previa del CEPADEM:
- CEPADEM: los comercios locales aplicaban descuentos de hasta el 40% y el Banco Nacional de Panamá mantenía una tasa fija del 10%.
- CEPANIM: para el beneficio actual, aún se desconoce qué porcentajes establecerá la banca estatal.
¿Qué es el CEPANIM y cómo se pagará?
Es fundamental que los beneficiarios comprendan la naturaleza de este documento:
- No se trata de un cheque ni de dinero inmediato.
- Es un certificado negociable que el MEF empezará a emitir a partir de junio.
- Puede ser negociado en comercios habilitados o entidades bancarias.
¿Cómo realizar el registro?
Para formalizar la solicitud del beneficio, el MEF ha habilitado un portal exclusivo. Los jubilados interesados deben seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio web oficial: cepanim.mef.gob.pa/portal.
- Completar el formulario de registro con la información personal solicitada.
- Verificar que los datos coincidan con su historial de jubilación para evitar retrasos en la emisión del certificado a partir de junio.