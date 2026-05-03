Panamá Nacionales -  3 de mayo de 2026 - 13:38

CEPANIM 2026: opciones para jubilados sin internet para completar su registro

Los pagos del CEPANIM se realizarán mediante cheques físicos, dada la naturaleza negociable del título.

CEPANIM 2026: opciones de registro.

CEPANIM 2026: opciones de registro.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que ya se encuentra disponible el registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM). Esta fase está dirigida a los jubilados beneficiarios y puede realizarse en todas las sedes de la entidad a nivel nacional.

Con el fin de garantizar la inclusión de quienes no tienen acceso a herramientas digitales, el MEF ha dispuesto la atención presencial en sus oficinas. El objetivo de este registro previo es optimizar la asignación de citas y agilizar el proceso de entrega para comodidad de los beneficiarios.

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Detalles clave sobre el desembolso del CEPANIM

  • Entrega escalonada: Debido a la alta cantidad de ciudadanos que califican para este beneficio, los certificados se entregarán por etapas.
  • Forma de pago: Los pagos se realizarán mediante certificados físicos, dada la naturaleza negociable del título.
  • Vigencia: Se aclara a los tenedores que estos documentos no pierden su valor con el paso del tiempo, asegurando así el patrimonio de los jubilados.

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