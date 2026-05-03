CEPANIM 2026: opciones para jubilados sin internet para completar su registro

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que ya se encuentra disponible el registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ). Esta fase está dirigida a los jubilados beneficiarios y puede realizarse en todas las sedes de la entidad a nivel nacional.

Con el fin de garantizar la inclusión de quienes no tienen acceso a herramientas digitales, el MEF ha dispuesto la atención presencial en sus oficinas. El objetivo de este registro previo es optimizar la asignación de citas y agilizar el proceso de entrega para comodidad de los beneficiarios.