CEPANIM 2026: opciones para jubilados sin internet para completar su registro

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que ya se encuentra disponible el registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM). Esta fase está dirigida a los jubilados beneficiarios y puede realizarse en todas las sedes de la entidad a nivel nacional.
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Detalles clave sobre el desembolso del CEPANIM
- Entrega escalonada: Debido a la alta cantidad de ciudadanos que califican para este beneficio, los certificados se entregarán por etapas.
- Forma de pago: Los pagos se realizarán mediante certificados físicos, dada la naturaleza negociable del título.
- Vigencia: Se aclara a los tenedores que estos documentos no pierden su valor con el paso del tiempo, asegurando así el patrimonio de los jubilados.