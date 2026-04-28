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Cuarto Poder: 28 de abril de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, quien habló sobre la Convención Marítima de las Américas, de la que Panamá será sede a inicios de mayo, a quien le consultamos sobre el aumento de revisiones a buques de bandera panameña en puertos chinos.

También conversamos con Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Nacional Unidos porlos Jubilados y Pensionados (Mundos), sobre el proceso de registro para la obtención de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) y las principales dificultades o dudas de los beneficiarios.