Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 12 de junio de 2026

Este viernes en Cuarto Poder, Estela Villa-Real, directora ejecutiva de la Fundación Medcom y Dilmar Rosas, director ejecutivo de Centro Latinoamericano de Periodismo (Celap), recordaron la invitación a participar del Premio Fundación Medcom, dirigido a estudiantes entre 18 y 25 años. A su vez, el abogado Abdiel González y Luis Tejeira de Acción Grupal Unidos por Arraiján, explicaron la difícil situación que enfrentan por la falta de agua en el distrito de Arraiján.