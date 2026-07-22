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Cuarto Poder: 22 de julio de 2026

En Cuarto Poder conversamos con el profesor Absel Navarro, candidato a rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), quien habló sobre el proceso para la elección del nuevo rector de esa casa de estudios superiores.

Nos acompañó Eduardo Márquez quien compartió detalles de su libro “La Sucesión”, donde comparte las enseñanzas de sus abuelos, así como experiencias y anécdotas que pueden servir a emprendedores.