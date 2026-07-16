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Cuarto Poder: 16 de julio de 2026

En Cuarto Poder conversamos con el profesor Hugo Moreno, aspirante a la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), quien detalló sus propuestas para hacer frente a los desafíos financieros y académicos de esa casa de estudios superiores.

Nos acompañó el abogado ambientalista Harley Mitchell, con quien abordamos sobre los aspectos legales del contrato con la empresa Aguaseo para el servicio de recolección de basura en el distrito de Colón, el cual ya venció y la empresa está solicitando una prórroga, pero el alcalde de Colón ha manifestado que este no será renovado.