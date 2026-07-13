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Cuarto Poder: 13 de julio de 2026

En Cuarto Poder analizamos los resultados del Operativo Pandora, mediante el cual se desarticuló una red de corrupción en la Dirección General de Ingresos (DGI), que manipulaba el sistema tributario E-Tax para realizar fraude fiscal.

Nos acompañaron Daniel Zanetti y Roberto Lombana, con quien conversamos sobre el Hub Humanitario de Panamá Pacífico, a través del cual se ha logrado gestionar y enviar cientos de toneladas ayuda humanitaria hacia Venezuela.

También estuvo con nosotros la coordinadora nacional de Programas y Proyectos Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, Ivis Nicole Snyder, para dar detalles sobre el primer debate juvenil que realizarán como un programa piloto denominado “Voces que Transforman: La Voz de Mi Comunidad”.