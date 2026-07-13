Misión Patitas anuncia jornada de esterilización para perros y gatos: fechas, precios y cómo reservar

La Misión Patitas, iniciativa del Despacho de la Primera Dama, realizará una jornada de esterilización para perros y gatos los próximos sábado 18 y domingo 19 de julio de 2026, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal.
Precios de la jornada de esterilización
Los costos establecidos para el procedimiento son:
- Perros criollos: B/.15.00
- Perros de raza: Desde B/.45.00
- Gatos: B/.5.00
¿Cómo reservar un cupo?
Las personas interesadas deberán reservar previamente, ya que los cupos son limitados.
Para realizar la inscripción deben comunicarse vía WhatsApp al 6288-2555 y enviar la siguiente información:
- Nombre del propietario.
- Datos de contacto.
- Cantidad de perros y/o gatos que serán esterilizados.
La organización recomienda realizar la reserva con anticipación para asegurar la atención de las mascotas durante la jornada.