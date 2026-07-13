Misión Patitas anuncia jornada de esterilización para perros y gatos: fechas, precios y cómo reservar

La Misión Patitas, iniciativa del Despacho de la Primera Dama, realizará una jornada de esterilización para perros y gatos los próximos sábado 18 y domingo 19 de julio de 2026, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal.

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Precios de la jornada de esterilización

Los costos establecidos para el procedimiento son:

Perros criollos: B/.15.00

B/.15.00 Perros de raza: Desde B/.45.00

Desde B/.45.00 Gatos: B/.5.00

El próximo sábado 18 y domingo 19 de julio, se llevará a cabo una jornada de esterilización organizada por la "Misión Patitas" del Despacho de la @PrimeraDamaPma.



Tendrá un costo para perros criollos de $15, perros de raza desde $45 y gatos $5.



Para reservar los cupos debe… pic.twitter.com/IlHE8HahOd — Telemetro Reporta (@TReporta) July 13, 2026

¿Cómo reservar un cupo?

Las personas interesadas deberán reservar previamente, ya que los cupos son limitados.

Para realizar la inscripción deben comunicarse vía WhatsApp al 6288-2555 y enviar la siguiente información:

Nombre del propietario.

Datos de contacto.

Cantidad de perros y/o gatos que serán esterilizados.

La organización recomienda realizar la reserva con anticipación para asegurar la atención de las mascotas durante la jornada.