Panamá Nacionales -  13 de julio de 2026 - 11:39

Misión Patitas anuncia jornada de esterilización para perros y gatos: fechas, precios y cómo reservar

La Misión Patitas realizará una jornada de esterilización el 18 y 19 de julio. Conoce los precios para perros y gatos y cómo reservar un cupo por WhatsApp.

jornada de esterilización

jornada de esterilización

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Misión Patitas, iniciativa del Despacho de la Primera Dama, realizará una jornada de esterilización para perros y gatos los próximos sábado 18 y domingo 19 de julio de 2026, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal.

Precios de la jornada de esterilización

Los costos establecidos para el procedimiento son:

  • Perros criollos: B/.15.00
  • Perros de raza: Desde B/.45.00
  • Gatos: B/.5.00

¿Cómo reservar un cupo?

Las personas interesadas deberán reservar previamente, ya que los cupos son limitados.

Para realizar la inscripción deben comunicarse vía WhatsApp al 6288-2555 y enviar la siguiente información:

  • Nombre del propietario.
  • Datos de contacto.
  • Cantidad de perros y/o gatos que serán esterilizados.

La organización recomienda realizar la reserva con anticipación para asegurar la atención de las mascotas durante la jornada.

En esta nota:
Seguir leyendo

Aprehenden a adolescente por presunta tentativa de homicidio en un centro educativo

MEF se pronuncia sobre la Operación Pandora y el fraude en la DGI

Acodeco capacita a comerciantes sobre la Ley de Precio Único: ¿cuándo entrará en vigencia?

Recomendadas

Más Noticias