Mi Retiro Seguro: así puedes cambiar tu sistema de pensiones antes del 18 de agosto

Solicita el cambio de sistema de pensiones de Mi Retiro Seguro hasta el 18 de agosto.

La Caja de Seguro Social (CSS) recordó que el próximo 18 de agosto de 2026 vence el plazo para que los asegurados puedan solicitar el cambio de sistema de pensiones, en Mi Retiro Seguro entrando a Mi Caja Digital.

Las autoridades advirtieron que quienes no realicen el trámite antes de esa fecha permanecerán automáticamente en su régimen actual, sin posibilidad de trasladarse posteriormente a otro sistema.

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El proceso puede realizarse de manera digital mediante la plataforma Mi Caja Digital, a través de la herramienta Mi Retiro Seguro, diseñada para orientar a los asegurados sobre la opción que mejor se ajusta a su historial laboral y de cotizaciones.

¿Cómo cambiar de sistema de pensiones en la CSS?

Para realizar el trámite, los asegurados deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Caja Digital.

Iniciar sesión con su cuenta o registrarse utilizando su número de cédula y datos personales.

Seleccionar la opción Mi Retiro Seguro .

. Consultar el historial de cuotas, salarios reportados y la recomendación que ofrece el sistema según el perfil del usuario.

Validar la información y, si así lo decide, solicitar el cambio de sistema de pensiones directamente desde la plataforma.

¿Qué ofrece la herramienta Mi Retiro Seguro?

La plataforma permite al asegurado acceder a información personalizada sobre su historial de cotizaciones, conocer las características de los distintos regímenes de pensiones y recibir una orientación que facilite la toma de decisiones antes de solicitar un cambio.

La CSS recomienda a los usuarios revisar cuidadosamente la información disponible en la plataforma antes de completar el proceso, ya que la decisión será definitiva una vez concluya el plazo establecido.