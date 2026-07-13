MiAmbiente refuerza vigilancia en la Reserva Hídrica India Dormida con operativo de monitoreo

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) realizó un operativo de vigilancia y monitoreo en la Reserva Hídrica India Dormida, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la protección y conservación de esta importante área natural.

La jornada tuvo como objetivo reforzar la vigilancia ambiental y evaluar las condiciones de la reserva para garantizar la preservación de sus recursos naturales.

Tema de interés: ATTT suspende atención en Darién este 13 de julio: conoce el motivo

MiAmbiente: identifican áreas para futuras jornadas de reforestación

Durante el recorrido, el personal técnico de MiAmbiente identificó un sitio que será utilizado en las próximas jornadas de reforestación, iniciativa que busca ampliar la cobertura boscosa de la reserva.

Personal de @MiAmbientePma realiza un operativo de vigilancia y monitoreo en la Reserva Hídrica India Dormida, para reforzar las acciones de protección de esta zona.



Durante la jornada se identificó un sitio que se utilizará para las próximas jornadas de reforestación,… pic.twitter.com/QawV8RJnI9 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 13, 2026

La entidad destacó que estas acciones contribuirán a la protección de las fuentes hídricas, favoreciendo la conservación de los ecosistemas y la disponibilidad del recurso para las comunidades.

Buscan fortalecer la conservación del área protegida

MiAmbiente señaló que este tipo de operativos forman parte de las estrategias permanentes de vigilancia y manejo de las áreas protegidas del país, con el fin de prevenir afectaciones ambientales y promover la recuperación de los bosques.

La institución reiteró su compromiso de continuar impulsando actividades de conservación y restauración ecológica para preservar el patrimonio natural de Panamá.