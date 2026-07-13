MINSA anuncia cronograma de pagos pendientes al personal de Salud

El Ministerio de Salud ( Minsa ) anunció que durante los meses de agosto y septiembre de 2026 realizará los pagos pendientes a médicos residentes e internos correspondientes a bonificaciones, sobresueldos y otros beneficios laborales.

El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de cumplir con las obligaciones pendientes mientras continúan las mesas de diálogo con los gremios médicos.

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¿Cuándo se realizarán los pagos por el MINSA?

Tras una reunión con representantes de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (FENAMERI), se acordó el siguiente cronograma:

15 de agosto de 2026: Pago de las sumas adeudadas a los médicos internos, incluyendo el sobresueldo del 40 % por laborar en áreas de difícil acceso.

Pago de las sumas adeudadas a los médicos internos, incluyendo el por laborar en áreas de difícil acceso. Durante septiembre de 2026: Pago de las bonificaciones pendientes.

El ministro explicó que estos compromisos corresponden a deudas acumuladas desde administraciones anteriores y que el Minsa desarrolla un plan para saldarlas de manera progresiva.

Mesa técnica revisa turnos pendientes

Boyd Galindo informó que actualmente funciona una mesa técnica para verificar, caso por caso, los turnos extraordinarios pendientes de pago y conciliar la información con los gremios médicos, con el objetivo de agilizar los desembolsos.

También indicó que parte de las obligaciones corresponde a la Caja de Seguro Social (CSS), por lo que el Minsa coordinará con esa institución para avanzar en los pagos que le competen.

Minsa pide mantener el diálogo

El titular de Salud exhortó a los médicos residentes e internos a mantener el diálogo y preservar la atención a los pacientes, especialmente en el Hospital Santo Tomás.

Por su parte, el director médico del hospital, Luis Carlos Bravo, señaló que desde 2024 se mantienen mesas de negociación con el personal administrativo relacionadas con la actualización de la escala salarial y otras condiciones laborales.

Indicó que la mayoría de las solicitudes presentadas ya han sido atendidas, mientras que el componente económico continúa pendiente debido a las restricciones presupuestarias.

El presidente delegado del Patronato del Hospital Santo Tomás, Julio Sandoval, reiteró la disposición de la administración para continuar el diálogo y expresó su preocupación por las medidas de paro, al considerar que pueden afectar la atención de los pacientes.

Las autoridades del Minsa y del Hospital Santo Tomás afirmaron que continuarán las conversaciones con los gremios para alcanzar acuerdos que beneficien tanto al personal de salud como a la población.