Panamá Nacionales -  9 de julio de 2026 - 16:16

MINSA pagará sobresueldos pendientes a médicos internos desde el 15 de agosto

El anuncio del MINSA se da tras las quejas de médicos que laboran en la provincia de Darién, quienes señalaron que no estaban recibiendo sus salarios completos.

El MINSA pagará sobresueldos a médicos. 

El MINSA pagará sobresueldos a médicos. 

Telemetro Reporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Los pagos pendientes en concepto de sobresueldos a los médicos internos que prestan servicios en áreas de difícil acceso se desembolsarán a partir del 15 de agosto, anunció el Ministerio de Salud (MINSA).

Este desembolso inicial asciende a B/. 102,548.40. La institución destacó que los pagos continuarán realizándose mensualmente hasta que los profesionales culminen sus respectivos internados en estas regiones apartadas del país.

El anuncio del MINSA se da tras las quejas de médicos que laboran en la provincia de Darién, quienes señalaron que no estaban recibiendo sus salarios completos. Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Boyd, aclaró que la entidad se encuentra pagando el salario base completo a los médicos, pero reconoció que existía un retraso en el pago del 40% de sobresueldo que por ley reciben los profesionales asignados a comunidades apartadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Minsa refuerza vigilancia por tos ferina: Panamá registra 49 casos confirmados

Suspenden atención en Policentro de Colón tras robo de cables eléctricos

Inauguran Clínica Móvil de Salud Mental en San Miguelito

Recomendadas

Más Noticias