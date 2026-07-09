INA suspende clases por brote de enfermedad respiratoria entre estudiantes

La dirección del Instituto Nacional de Agricultura ( INA ) ubicado en la provincia de Herrera, decidió suspender las clases presenciales hasta la próxima semana, luego de que más de 80 estudiantes presentaran síntomas respiratorios como congestión nasal, fiebre y malestar general.

El director del plantel, Eric Espinoza, informó que la medida fue tomada en coordinación con el Ministerio de Educación (MEDUCA) y el Ministerio de Salud (MINSA), con el objetivo de evitar que el virus continúe propagándose entre la comunidad estudiantil.

Puede interesarle: MEDUCA y acudientes realizan jornada de limpieza en el Colegio Papa Francisco de Chitre

Como parte de las acciones preventivas, este viernes se llevará a cabo una jornada de limpieza profunda en las instalaciones, además de la nebulización de las aulas, con el propósito de garantizar un ambiente seguro para el regreso de los alumnos.

INA adopta medidas sanitarias

El director explicó que el plantel cuenta con una matrícula aproximada de 160 estudiantes, de los cuales más de la mitad presentó síntomas durante la semana. Agregó que muchos de los alumnos son internos y permanecen en las instalaciones, por lo que se reforzaron las medidas sanitarias para proteger su salud.

Las autoridades esperan que, una vez culminen las labores de limpieza y desinfección, las clases se reanuden el próximo lunes, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.